«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Вы бы узнали этого долговязого мужчину, увидев его в толпе.

Кто из зрителей 80-х и 90-х не помнит долговязого парня из «Ералаша»? Сергей Шелгунов, высокий, нескладный, с фирменной ухмылкой — он стал тем самым хулиганом, которого любили за обаяние и ненавидели за выходки на экране.

Его герои — то задиры, то наивные простачки — вызывали смех и напоминали реальных хулиганов из нашего двора. Казалось, у такого парня впереди большое кино и слава, но жизнь сложилась совсем иначе.

Как жил хулиган

После «Ералаша» Шелгунов действительно попробовал войти в кинематограф. Он снялся в нескольких малобюджетных картинах: «Степная эскадрилья», «Опасный приз», «Пять похищенных монахов».

Но время было жестокое: перестройка, бюджетов не выделяли, да и подростки с необычной внешностью режиссерам были неинтересны. Картину в 90-е могли вытянуть только звезды экрана. Предложения закончились, и Сергей ушёл в найм.

Работа после «Ералаша»

Он стал работать руками — сначала мебельщиком, потом кровельщиком. Женился на девушке из своего круга, Яне, и построил семейное гнездышко. В интервью супруга вспоминала:

«Симпатия возникла не сразу. Сначала просто дружили, а когда Сережу призвали в армию, он сказал: “Будь моей женой!”». У них появился сын, Ярослав.

Но был и обратный эффект — популярность не отпускала. Даже спустя десятилетия прохожие узнавали в стройном мужчине того самого мальчишку-хулигана из «Ералаша».

И если в юности внимание льстило, то теперь стало в тягость. «Мужа до сих пор узнают, и это ему не особо нравится», — признавалась жена. Сергей же коротко отшучивался при распросах: «Я жив, здоров, всё хорошо».

Сын пошёл другой дорогой

Судьба сына Сергея оказалась неожиданной. Ярослав Шелгунов унаследовал харизму и артистичность отца, но при этом выбрал совсем иной путь. В детстве родители предлагали ему попробовать себя в «Ералаше», но мальчик категорически отказывался: камеры его пугали, а внимание было не по душе.

Взрослея, он преодолел стеснительность и вышел к людям через музыку и соцсети. Ярослав обладает модельной внешностью: у него тонкие черты, высокий рост — всё то, что могло бы привести его на подиум или в романтическое кино. Но он предпочёл музыку и блогинг.

Две жизни, два выбора

История семьи Шелгуновых — как наглядный пример того, как на судьбу может повлиять происходящее в стране. Отец, получивший славу в юности, разочаровался в кино и выбрал работу руками. Сын, который избегал внимания в детстве, во взрослом возрасте сам начал тянуться к камерам.

