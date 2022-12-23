«Я закрываю между нами дверь»: Агутин нарушил молчание о разводе с Варум

Последние несколько месяцев поклонники Леонида Агутина активно обсуждают личную жизнь артиста. Многие уверены, что певец и Анжелика Варум решили разорвать свои отношения и официально развестись. Сам Леонид никак не комментировал многочисленные домыслы, а не так давно принял участие в записи композиции группы 3333 «Последний трек», чем, как уверены многие, подтвердил расставание.

«Я закрываю между нами дверь», — говорится в новой песне.

Выход трека заставил фанатов настолько активно обсуждать развод Агутина и Варум, что артист нарушил молчание. В своем Telegram-канале он опубликовал запись своего фанатского сообщества, в котором говорится, что все домыслы о разводе не являются правдой, а композиция не несет никаких двойных смыслов.

«Новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — говорится в публикации.

Подобное сообщение успокоило преданных поклонников музыканта. В комментариях они пожелали супругам счастья и призвали их не обращать внимание на хейтеров в Сети.