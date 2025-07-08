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Киноафиша Статьи «Я закончил сериал»: создатель «Игры в кальмара» отказался от идеи спин-оффа с Бланшетт в США — но Netflix от этого ни холодно, ни жарко

«Я закончил сериал»: создатель «Игры в кальмара» отказался от идеи спин-оффа с Бланшетт в США — но Netflix от этого ни холодно, ни жарко

8 июля 2025 20:32
«Я закончил сериал»: создатель «Игры в кальмара» отказался от идеи спин-оффа с Бланшетт в США — но Netflix от этого ни холодно, ни жарко

Мнение автора франшизы, конечно же, не интересует медиагиганта.

Казалось бы, что может пойти не так, когда Дэвид Финчер берется за американскую версию «Игры в кальмара»? Но Хван Дон Хек, создатель оригинала, мягко намекает: «Ребята, я не для этого Кейт Бланшетт в финал впихнул».

Что вообще происходит?

После финала 3-го сезона Netflix (где Бланшетт в роли нового «Вербовщика» эффектно била проигравшего по лицу) интернет взорвался теориями с общей мыслью: «Да это же намек на спин-офф!». Тем более что еще в 2024-м поползли разговоры про «Игра в кальмара: США» под крылом Финчера.

Но сам Дон Хек в недавнем интервью Variety пояснил: камео Бланшетт — просто символичный финал, а не дверь для продолжения.

«Я закончил сериал»: создатель «Игры в кальмара» отказался от идеи спин-оффа с Бланшетт в США — но Netflix от этого ни холодно, ни жарко

«Я закончил сериал на этой ноте не для того, чтобы оставить место для новых историй. Благодаря Ки-хуну и Ведущему игра в Корее завершилась. Но система, которую я хотел показать, — она живуча. Даже если один элемент рухнет, машина будет работать.

Поэтому и появилась сцена с американским рекрутером — как намек на глобальность проблемы».

А что с финчеровской версией?

Тут все забавнее: оказывается, Netflix даже не ставил Дон Хека в известность о спин-оффе! Постановщик читал «желтые сплетни» об американской версии своего детища и лишь удивлялся.

Что в сухом остатке?

  • Дон Хек против идеи, что его сериал — «франшиза» под бесконечные ответвления.
  • Финчер, вероятно, сделает что-то свое — но это будет отдельная история.
  • Если «американский кальмар» и выстрелит — то только благодаря Финчеру, а не вопреки.

Главный вопрос теперь — зачем Netflix спин-офф, если оригинал и так стал глобальным хитом? Но, кажется, ответ мы уже знаем — потому что «лошади» должны бежать дальше. Хочет того их создатель или нет.

Ранее мы писали: Один прыжок разрушил две судьбы: Фронтмен из «Игры в кальмара» до последнего надеялся на совсем другой финал 3 сезона

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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