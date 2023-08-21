«Я задыхаюсь»: единицы знали, что говорил Высоцкий о переезде в США

Владимир Высоцкий всю жизнь прожил в СССР. Артист часто путешествовал, но всегда возвращался на родину, где и оборвалась его жизнь в 1980 году. При этом только недавно стало известно, что музыкант планировал переехать из Советского Союза.

Как оказалось, актер собирался последовать примеру многих знаменитостей и обосноваться в США. Высоцкий признавался, как тяжело ему жить в стране, а партийное руководство «душит» его. И музыкант настолько переживал по поводу переезда, что обсуждал его со своими друзьями.

«А ты как думаешь? Стоит ли мне переезжать на Запад? Я больше не могу этого выносить. Я задыхаюсь», — цитирует слова Высоцкого писатель Василий Аксенов.

Но близкие активно отговаривали звезду от поездки. Артист, по их словам, был уверен, что в новой стране жизнь полностью изменится и все проблемы исчезнут. В итоге он так и не успел осуществить амбициозный план.