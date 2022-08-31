«Я все испортила!»: Гузеева не стала молчать о сьемках в новом «Голосе»

Лариса Гузеева сменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего шоу «Голос 60+». Оказалось, что новая роль далась звезде непросто. Артистка боится подвести зрителей и не оправдать их ожиданий, ведь слишком хорош был ее предшественник.

В новом интервью знаменитость призналась, что все время сравнивает себя с Нагиевым. И сравнение это явно не в ее пользу. Звезда отметила, что ее коллега вел шоу настолько виртуозно и легко, что ему нет равных.

«Мне кажется, я все испортила, что меня разоблачат и скажут: „Иди отсюда, мы ошиблись!“», — поведала о съемках в новом «Голосе» актриса в беседе с порталом «Вокруг ТВ».

В то же время артистка уточнила, что ей нравится находиться на съемочной площадке популярного проекта. Гузеева с легкостью находит общий язык с участниками вокального состязания, которых называет «самородками».

Больше всего в артистах, которые решили продемонстрировать свой талант на всю страну, Ларису Андреевну поражает не столько их голос, сколько жизненная позиция.