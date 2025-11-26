«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

В 2008‑м «Глухарь» ворвался в телеэфир и зацепил всех. Три сезона, 162 серии, армия поклонников и статус явления: сериал не просто рассказывал о буднях милиции, а становился для зрителей откровением, ведь в нем показывали не только честных, но и максимально продажных ментов.

Аверин стал любимцем

Максим Аверин в роли Сергея Глухарёва быстро превратился в народного героя. Не в смысле наград и регалий, а в самом живом, тёплом значении: его персонажа обсуждали, ему сопереживали, его фразы уходили в народ.

И когда в финале герой снимал форму и уходил в неизвестность, это обескураживало людей.

После закрытия пошли слухи: «Всё из‑за Аверина! Устал, отказался сниматься, вот и прикрыли». Но реальность оказалась прозаичнее и в то же время глубже.

Почему закрылся проект

По словам сценариста Ильи Куликова, разговоры о финале начались ещё в конце второго сезона. Авторы осознанно шли к точке, где история могла завершиться достойно, не превращаясь в бесконечный конвейер.

При этом он подчёркивал: решение не было вызвано капризами звезды или внезапным уходом Аверина. Скорее, совпало с внутренним ощущением команды — пора. Но стоит признать, актер также зазвездился и начинал портить нервы команды.

Признания Аверина

Уже спустя годы артист признался, что он начинал командовать на площадке, последние серии и вовсе потребовал режиссировать самостоятельно. А после признался, что все-таки выбор был и за ним в том числе.

«Я вовремя поставил точку с Глухарем».

Так что совпали несколько факторов: и актер утомился, и сериал исчерпал себя как цельная история. Дальше начиналась зона риска: либо скатиться в повторы, либо уйти на пике.

А что же герои? Тут телемашина сработала оперативно: на свет появились спин‑оффы. «Карпов» сосредоточился на бывшем оппоненте, «Пятницкий» — на Ирине Зиминой. Зрители увидели знакомых актёров в новых обстоятельствах, но… не то. Не хватало главного — атмосферы. С тех пор попытки повторить успех «Глухаря» тщетно не прекращаются.

Из жизни ушло минимум 15 человек: этих актеров «Глухаря» уже нет с нами — фанаты называют это «проклятием» сериала.