«Я ведь не Табаков»: какую фамилию на самом деле носил покойный артист

За годы своей карьеры Олег Табаков сделал немало не только для советского кинематографа, но и для театральной среды. Учиться под его началом мечтали многие молодые актеры. Считалось, что Табаков обладает настоящим пророческим даром и без труда выделяет будущих звезд. Таким артистам мэтр во всем потворствовал в театре, позволяя отлучаться на съемки в кино.

Казалось, вся жизнь Табакова проходит на виду у публики. Это доказали подробности личных отношений режиссера, которые быстро становились достоянием общественности: скандальный развод с супругой Людмилой Крыловой и женитьба на Марине Зудиной.

Но, как выяснилось, Табаков все-таки скрыл один секрет, о котором рассказывал очень редко. Дело в том, что его фамилия на самом деле должна была быть совсем другой.

«Я ведь совсем не Табаков», — обронил он в одном из старых интервью.

Оказалось, что у прадеда артиста была фамилия Утин. Его усыновила зажиточная крестьянская семья Табаковых, и он в итоге стал продолжателем этого рода.