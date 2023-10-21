«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой
Получилось удивить.
Роза Сябитова долгое время мечтала стать бабушкой и теперь наслаждается общением с любимой и единственной внучкой. Раньше телеведущая скрывала малышку от посторонних глаз, но теперь, наконец, показала ее публике.
В личном Telegram-канале главная телесваха страны обнародовала видео, где полуторагодовалая Мирослава играет в пустой коробке. Девочка залезла внутрь, что сильно позабавило ведущую шоу «Давай поженимся!».
В подписи к домашнему ролику знаменитость стала рассуждать о преимуществах коробки перед игрушками. Звезда сослалась на психологов, которые говорят, что у игрушек есть точное предназначение, а пустой коробки его нет, поэтому она прекрасно развивает воображение.
Но поклонникам было гораздо интереснее обсудить внешность крохи.
«Какая хорошенькая», «Как быстро растут чужие дети! Я в шоке», «Интересно, на кого больше похожа?» — отметились фолловеры в комментариях.