«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой

Роза Сябитова долгое время мечтала стать бабушкой и теперь наслаждается общением с любимой и единственной внучкой. Раньше телеведущая скрывала малышку от посторонних глаз, но теперь, наконец, показала ее публике.

В личном Telegram-канале главная телесваха страны обнародовала видео, где полуторагодовалая Мирослава играет в пустой коробке. Девочка залезла внутрь, что сильно позабавило ведущую шоу «Давай поженимся!».

В подписи к домашнему ролику знаменитость стала рассуждать о преимуществах коробки перед игрушками. Звезда сослалась на психологов, которые говорят, что у игрушек есть точное предназначение, а пустой коробки его нет, поэтому она прекрасно развивает воображение.

Но поклонникам было гораздо интереснее обсудить внешность крохи.