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«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой

21 октября 2023 06:45
«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой

Получилось удивить.

Роза Сябитова долгое время мечтала стать бабушкой и теперь наслаждается общением с любимой и единственной внучкой. Раньше телеведущая скрывала малышку от посторонних глаз, но теперь, наконец, показала ее публике.

В личном Telegram-канале главная телесваха страны обнародовала видео, где полуторагодовалая Мирослава играет в пустой коробке. Девочка залезла внутрь, что сильно позабавило ведущую шоу «Давай поженимся!».

В подписи к домашнему ролику знаменитость стала рассуждать о преимуществах коробки перед игрушками. Звезда сослалась на психологов, которые говорят, что у игрушек есть точное предназначение, а пустой коробки его нет, поэтому она прекрасно развивает воображение.

Но поклонникам было гораздо интереснее обсудить внешность крохи.

«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой

«Какая хорошенькая», «Как быстро растут чужие дети! Я в шоке», «Интересно, на кого больше похожа?» — отметились фолловеры в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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