«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова

Первый день фестиваля «Новый сезон» подарил зрителям документальный фильм «Брат навсегда», который не только исследовал феномен популярности дилогии про Данилу Багрова, но и впервые раскрывал секреты съемок. Одним из них оказалось и происхождение стиха «Это все мое, родное» из «Брат 2».

И тропинка, и лесок…

Оказывается, путь стиха в фильм был абсолютно бытовым и случайным. Как рассказали в документалке, заветное «Я узнал, что у меня…» принес из школы сын самого Алексея Балабанова.

Он просто записал его в свой школьный блокнот, который даже показали в кадре документальной ленты! Режиссеру настолько понравились эти простые и искренние строки, что он решил вложить их в уста Данилы Багрова, сделав их одним из символов целого поколения.

А была ли семья?

Но и это еще не все! Оказывается, для фильма стихотворение было слегка изменено. Изначальный вариант, авторство которого до сих пор оспаривается, звучал иначе. По одной из версий, его написал якутский писатель Николай Курилов в 80-х годах:

«Я узнал, что у меня Есть огромная родня: И тропинка, и лесок, В поле — каждый колосок…»

По другой версии, еще в 1985 году в газете «Неделя» было опубликовано похожее стихотворение за подписью детского писателя Сергея Орлова. Но тоже с той самой «родней».

Но в «Брате-2» это слово заменили на более емкое, понятное и благозвучное «семья».

Вот, в чем сила, согласны?

Ранее мы также писали: Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше