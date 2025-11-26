«Я убиваю, значит, я существую»: свежий ужастик со звездой «Склифосовского» хвалят Куарон с дель Торо, и сюжет – мрачнее не придумаешь

Что вы знаете о внезапных кроссоверах?

Уже 27 ноября 2025 года зрители смогут увидеть на «Кинопоиске» казахстанский фильм «Кадет» – необычную работу режиссёра Адильхана Ержанова, впервые обратившегося к жанру хоррора. Картина, уже успевшая прогреметь на международных фестивалях, привлекла внимание не кого‑нибудь, а самих Альфонсо Куарона и Гильермо Дель Торо.

В центре сюжета – учительница истории Алина, которая устраивает сына‑подростка Серика в элитное кадетское училище. Вскоре она понимает: в стенах заведения творится нечто зловещее.

Курсанты кончают с собой, администрация скрывает правду, а по коридорам бродят призраки.

Раскрывается страшная тайна: в 1938 году в подвале здания расстреляли кадетов. Их души возвращаются каждые 14 лет, вселяются в новых учеников и провоцируют конфликты – не только в училище, но и в большом мире.

Фильм проводит параллели с реальными историческими событиями, вплоть до отсылок к зиме 2022 года.

Ну а любители отечественных сериалов будут приятно удивлены, увидев в одной из ключевых ролей Алексея Шемеса – звезду эпизодов российских сериалов, того же «Склифосовского».

Его персонаж, один из руководителей лицея, произносит один из самых сильных монологов в фильме, переворачивая знаменитый принцип Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую» превращается в жуткое:

«Я убиваю, следовательно, существую».

Год назад на фестивалях «Кадет» посмотрели Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо – и восторгались так, будто нашли потерянного двоюродного брата «Хребта дьявола».

Куарон даже делился ссылкой с коллегами, уверяя, что перед ним работа зрелого автора, а дель Торо подхватил эмоцию и тоже похвалил фильм.

Получается поразительная комбинация: хоррор с актёром из «Склифосовского» получает комплименты от двух мастеров, которые обычно рассуждают о судьбах мира на фоне испанских приютов и туманных сказок.

