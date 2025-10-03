«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

Настало время отложить дела и прислушаться к себе.

Иногда бывает сложно понять, чего именно не хватает для полного счастья. Вроде бы всё есть, а какая-то маленькая деталь не складывается в общую картину.

Что же делать, когда непонятно, чего хочется? Давайте доверимся проверенному источнику мудрости — советскому кино!

Знакомые с детства цитаты могут рассказать о нас больше, чем кажется. Просто прислушайтесь к себе и выберите ту фразу, которая отзывается в вас сильнее всего прямо сейчас.

Этот несерьёзный тест может подсказать вполне серьёзный ответ. Готовы? Тогда вперёд!

