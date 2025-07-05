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«Я тебя вижу»: на каком языке общаются и как здороваются На’ви из «Аватара»

5 июля 2025 07:00
«Я тебя вижу»: на каком языке общаются и как здороваются На’ви из «Аватара»

Ты здесь чужой, Джейк Салли. Но до поры до времени.

Если вы хоть раз слышали от Джейка Салли «Oel ngati kameie», значит, вы уже немного говорите по-на’вийски и понимаете логику «Аватара». Это не просто «привет» — это признание: «Я вижу тебя», то есть «я признаю твоё существование», «ты для меня важен». Такое не скажешь кому попало.

Какой он, язык народа Пандоры

На’ви — язык не из лёгких. Его придумал лингвист Пол Фроммер, и он реально работает: там есть и свои падежи, и времена, и даже отдельные формы для «мы вдвоём», «мы втроём» и «мы все».

Например, «oe» — это «я», а «ngenga» — уважительное «вы». Но не пугайтесь: для простого общения хватит пары фраз и немного жестов.

Официальное приветствие звучит как Oel ngati kameie. Это глагол kame — «видеть» в смысле «понимать, чувствовать». Когда на’ви говорит тебе это, он как будто заглядывает в душу. Кстати, интонация важна: добавил в глагол ласковый инфикс — и вот уже не просто вежливость, а настоящий тёплый приём.

«Я тебя вижу»: на каком языке общаются и как здороваются На’ви из «Аватара»

Жесты как часть языка

Фраза — это половина приветствия. Вторая — жест рукой ко лбу, как будто ты открываешь третий глаз. Если произносишь «Oel ngati kameie» и делаешь этот жест — тебя точно поймут даже в самом дальнем клане.

А ещё — этикет

У на’ви всё по правилам. Хочешь съесть что-то с общей тарелки — подожди, пока кто-то подаст. Пьёшь каву (что-то вроде ритуального напитка) — обязательно трое держат чашу. А если нашёл банан? Предложи другу. Откажется — значит, вы уже почти семья.

Джеймс Кэмерон назвал продолжение «Аватара» «худшим бизнес-проектом в истории кино». «Аватара 4» отложил в долгий ящик: Кэмерон экранизирует книгу «мясника темного фэнтези» — это будет страшнее, чем Кинг.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Аватар» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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