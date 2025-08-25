«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Меню
25 августа 2025 10:23
И Людмила Поргина. 

Николай Караченцов — актёр, которого невозможно забыть. Его голос, пластика, особая искра в каждом образе сделали его любимцем нескольких поколений. Он умел быть разным — бесшабашным, лиричным, ироничным, трагичным. Не обладал красивой (по мнению многих) внешностью, но влюблял в себя энергетикой и харизмой.

Мы собрали пять кадров из культовых фильмов с Караченцовым. Проверьте, насколько хорошо вы помните роли актёра и его знаковые работы. Это не экзамен, а повод улыбнуться, вспомнить любимые сцены и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Готовы испытать себя? Пять вопросов — и вы узнаете, к какой категории зрителей ближе: забывчивым или знатокам советского кино. Обещаем, будет сложно.

