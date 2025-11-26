«Я там – обезьяна с гранатой»: Аверин выбрал свою худшую роль в карьере – ни слова про «Глухаря» и «Склифа» (но зрители не согласятся)

В день своего 50-летия Максим Аверин выдал признание, которое наверняка удивит даже преданных поклонников актера. В свежем интервью речь зашла о его «худшей роли». И какая же картина удостоилась столь сурового вердикта от самого артиста?

Звезда «Склифосовского» и «Глухаря» не стал ходить вокруг да около: своей главной кинематографической неудачей он назвал дебютную работу – фильм «Любовь зла» конца 90-х. В интервью АиФ Аверин с фирменной самоиронией охарактеризовал свой экранный образ:

«Я там просто обезьяна с гранатой».

По словам Максима, картина стала символом «заката кооперативного кино», а его собственная игра обернулась полным провалом:

«Безобразие. Я пролетел просто как фанера над Парижем».

Справедливости ради, в прежних интервью Аверин тоже признался, что после просмотра ленты испытал шок: на экране он увидел не талантливого артиста, а некую «макаку», совершающую нелепые поступки.

Разочарование было столь велико, что Аверин всерьез подумывал о завершении карьеры. Для пущего контраста он вспоминал, как на следующий день после премьеры «Любви зла» ходил на показ «Сибирского цирюльника» и рыдал от отчаяния.

Только вот ирония ситуации в том, что «Любовь зла» с рейтингом 6.3 на Кинопоиске вовсе не выглядит провалом с точки зрения зрителей.

Если сопоставить этот результат со рейтингами других картин, становится ясно: у Аверина есть проекты с куда более скромными оценками (например, «Служу Советскому Союзу!» – 2.2, «Чарли» – 2.0, «Место под солнцем» – 3.1).

Получается забавный парадокс: актер жестко критикует свой ранний опыт, а публика продолжает вспоминать наивный, но душевный фильм с теплотой.

