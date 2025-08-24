Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

24 августа 2025 16:11
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Сцена с хоккеистами занятная не только из-за того, что в ней засветились настоящие звезды ледовой арены.

Культового «Брата 2» Алексея Балабанова вот уже 25 лет разбирают на цитаты и сцены, которые знает наизусть каждый второй россиянин. Но лишь самые внимательные зрители, особенно фанаты хоккея, могли заметить одну нестыковку, которая ставит под сомнение все путешествие Данилы Багрова в Америку.

Кажется, легендарный герой Сергея Бодрова-младшего… никогда не был в Чикаго! Зато был в Питтсбурге.

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Все становится ясно в сцене, где Данила приходит на тренировку к хоккеисту Дмитрию Громову, брату убитого друга. По сюжету, действие происходит в Чикаго, но любой знаток НХЛ сразу узнает форму «Питтсбург Пингвинз» — команды из одноименного города в штате Пенсильвания.

Это не просто другая команда — это другой город, расположенный в 700 километрах от Чикаго! Добраться туда на попутках, как это любил делать Данила, можно было бы часов за семь-восемь, что для нелегала без денег и визы — задача почти нереальная.

Но почему же Балабанов выбрал именно «Пингвинов»? Все просто: договориться о съемках помог актер Александр Дьяченко, у которого были связи в этом клубе.

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Более того, в кадре мелькают настоящие звезды того времени: Яромир Ягр, Алексей Ковалев, Алексей Морозов и даже главный драчун лиги Дарюс Каспарайтис, который произносит реплику и жмет руку Даниле. Снимали в Питтсбурге, на их домашней арене PPG Paints — и очень быстро, всего за пару часов.

Добавляет абсурда и время года: по сюжету в США лето, а хоккеисты вовсю готовятся к какому-то матчу. Возможно, к предсезонному, но выглядит это странно. Сам Балабанов на подобные нестыковки никогда не обращал внимания и на вопрос «почему так?» отвечал просто:

«Я так захотел».

Ранее мы писали: «В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Читать дальше 24 августа 2025
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров «В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров Читать дальше 22 августа 2025
Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста Читать дальше 24 августа 2025
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Читать дальше 23 августа 2025
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались Читать дальше 21 августа 2025
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне «Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне Читать дальше 20 августа 2025
Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Читать дальше 25 августа 2025
Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Читать дальше 25 августа 2025
«Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки «Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше