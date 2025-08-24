«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Сцена с хоккеистами занятная не только из-за того, что в ней засветились настоящие звезды ледовой арены.

Культового «Брата 2» Алексея Балабанова вот уже 25 лет разбирают на цитаты и сцены, которые знает наизусть каждый второй россиянин. Но лишь самые внимательные зрители, особенно фанаты хоккея, могли заметить одну нестыковку, которая ставит под сомнение все путешествие Данилы Багрова в Америку.

Кажется, легендарный герой Сергея Бодрова-младшего… никогда не был в Чикаго! Зато был в Питтсбурге.

Все становится ясно в сцене, где Данила приходит на тренировку к хоккеисту Дмитрию Громову, брату убитого друга. По сюжету, действие происходит в Чикаго, но любой знаток НХЛ сразу узнает форму «Питтсбург Пингвинз» — команды из одноименного города в штате Пенсильвания.

Это не просто другая команда — это другой город, расположенный в 700 километрах от Чикаго! Добраться туда на попутках, как это любил делать Данила, можно было бы часов за семь-восемь, что для нелегала без денег и визы — задача почти нереальная.

Но почему же Балабанов выбрал именно «Пингвинов»? Все просто: договориться о съемках помог актер Александр Дьяченко, у которого были связи в этом клубе.

Более того, в кадре мелькают настоящие звезды того времени: Яромир Ягр, Алексей Ковалев, Алексей Морозов и даже главный драчун лиги Дарюс Каспарайтис, который произносит реплику и жмет руку Даниле. Снимали в Питтсбурге, на их домашней арене PPG Paints — и очень быстро, всего за пару часов.

Добавляет абсурда и время года: по сюжету в США лето, а хоккеисты вовсю готовятся к какому-то матчу. Возможно, к предсезонному, но выглядит это странно. Сам Балабанов на подобные нестыковки никогда не обращал внимания и на вопрос «почему так?» отвечал просто:

«Я так захотел».

