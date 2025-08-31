Меню
Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать

31 августа 2025 14:44
Провожаем август и готовимся к самому уютному сезону.

Лето заканчивается, и календарь с ехидной ухмылкой показывает: вот он, последний августовский день. Вечер уже тянет прохладой, но в плейлисте хочется не попсовых хитов, а чего-то редкого, уютного и чуть-чуть неожиданного.

Пять фильмов, которые словно найдены на пыльной полке видеопроката, помогут достойно проститься с сезоном — где-то смеясь до слёз, где-то наоборот.

«Субмарина» (Submarine, 2010)

Ричард Айоади, известный по сериалу «Компьютерщики», вдруг снял кино о подростке с воображением больше, чем у целого драмкружка. Герой «Субмарины» мечтает стать литературным гением, спасает брак родителей и пытается завоевать сердце одноклассницы.

Вроде бы стандартный coming-of-age, но Айоади замешал это в коктейль из британской иронии, чёрного юмора и нежной грусти. Сочетание идеально для вечера, когда сам ещё не решил — смеяться тебе или плакать.

«Проделки в колледже» (Charlie Bartlett, 2007)

Антон Ельчин в роли школьника, который находит свой способ стать популярным — подрабатывать «психотерапевтом» для одноклассников. В кабинете школьного туалета он выдаёт советы и таблетки, но постепенно в этой комедийной оболочке проступает история про одиночество, поиск себя и необходимость быть услышанным.

Юмор в «Проделках в колледже» лёгкий, но не плоский, а финал оставляет ощущение теплоты — и немного щемящей ностальгии по школьным временам.

«Одинокий Джим» (Lonesome Jim, 2005)

Режиссёр Стив Бушеми снял скромную инди-драму про парня, возвращающегося в родной город и моментально впадающего в болото меланхолии. Кажется, на экране — уныние и тоска, но в этой простоте прячется удивительная искренность.

Там, где другие фильмы давят на слезу, «Одинокий Джим» тихо подшучивает над тем, как нелепо мы сами себя загоняем в угол. Отличный выбор для тех, кто не боится задуматься о собственных тараканах в голове.

«Мотель» (The Motel, 2005)

Маленький независимый фильм Майкла Кана с китайско-американским мальчишкой в центре. Он живёт в мотеле родителей и наблюдает за взрослыми, у которых жизнь не складывается.

Фильм почти камерный — без громких событий, но с удивительной внимательностью к деталям. Каждая сцена будто поймана случайно, и в этом прелесть: перед нами честная история взросления, которую легко пропустить в общей массе, но, если заметишь, останется в памяти.

«Застрял в любви» (Stuck in Love, 2012)

История о семье писателей, у каждого из которых — свои драмы, свои книги и свои шрамы. Грег Киннир, Дженнифер Коннелли, Лили Коллинз и Логан Лерман играют так, будто все мы сидим с ними на одном уютном ужине.

Здесь и смех, и слёзы, и немало разговоров о том, зачем вообще люди рассказывают истории. Фильм вышел тихо, без громкой рекламы, но идеально подходит для 31 августа: он как разговор с друзьями, который затянулся до полуночи.

Иногда проводы лета — это не про фейерверки и шашлыки, а про тихие, чуть грустные фильмы, которые помогают заглянуть в себя. И пусть завтра календарь начнёт осень, эти ленты оставят после себя светлое послевкусие — будто ты поймал последний тёплый луч августа и припрятал его на потом.

Фото: Кадр из фильма «Субмарина» (2010) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
