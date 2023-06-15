«Я свечку не держал»: ахнете, узнав, как появилось это выражение

Российская культура наполнена множеством пословиц и поговорок. Их можно услышать в речи совершенно разных людей, а особой популярностью пользуется выражение «Я свечку не держал». При этом далеко не все знают историю этой фразы.

Как оказалось, популярное выражение существует уже сотни лет и зародилось в Древней Руси. В то время, по словам историков, существовал специальный обычай. Во время первой брачной ночи близкие молодоженов должны были приглядывать за ними. Они подсматривали за супругами в замочную скважину, освещая все свечой. Наблюдая, они защищали их от злых духов и проверяли, могут ли муж и жена продолжить род, ведь это было главным смыслом брака.

Со временем же выражение распространилось не только на брачную ночь. С помощью него говоривший уточнял, что не присутствовал при том или ином событии, поэтому не может подтвердить его достоверность. И уже в таком виде фраза дошла до наших дней.