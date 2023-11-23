«Я стесняюсь»: увидите фото дочери Долиной и поймете, почему она прячется от камер

Лариса Долина лишь однажды стала мамой, когда в 1983 году родилась ее дочь Ангелина. Певица никогда не скрывала наследницу от глаз публики, но та сама выбрала закрытый образ жизни и крайне редко появляется на светских мероприятиях. Однако в редких случаях Ангелина все же делает исключения.

Так, совсем недавно она стала гостьей шоу, где выступала ее дочь Саша. Внучка Долиной, в отличие от матери, регулярно оказывается в эфире популярных программ и нередко делает это в компании бабушки. Как оказалось, публичности Ангелина избегала из-за того, что не любит внимание.

«Я стеснялась», — рассказала дочь Долиной.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо неожиданного появления Ангелины на публике. Как отметили фанаты, по девушке сразу видно, что она недовольна своей внешностью. Выбрав полностью черный наряд, все шоу она пыталась спрятаться и некомфортно чувствовала себя из-за камер.