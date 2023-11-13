«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына

Эвелина Бледанс души не чает в 11-летнем сыне Семене. Мальчик живет с мамой и часто сопровождает ее на различных мероприятиях. Звезда неоднократно признавалась, что материнство дало ей возможность полностью раскрыться. Поклонники актрисы восхищаются очаровательным Семеном и постоянно задают ей вопросы о желании стать мамой вновь.

Оказалось, что у Эвелины есть еще один сын. Однако он не родной, а крестный. 54-летняя актриса рассказала, что стала духовной матерью для ребенка своей близкой подруги. Мальчика зовут Гордеем.

Эвелина отнеслась к новым обязанностям очень серьезно и ответственно. Раньше она на подобное не решалась, но теперь счастлива, что у нее есть крестник, которому всего полтора года.

Бледанс поделилась своей радостью, опубликовав ролик из церкви, где проходил обряд. На праздник актриса привезла мешок подарков — игрушки и одежду. За два дня, проведенные с крестником, Эвелина и его родители постарались уделить малышу максимум внимания.

Семья мальчика живет в Иваново, где Эвелина в настоящее время снимает социальный художественный фильм о детях с особенностями развития. Маленький Семен, который уже с детства знаком с камерой, также принимает участие в съемках. Таким образом актриса не только реализуется как мать, но и использует свои таланты и опыт, чтобы привлечь внимание к важным социальным проблемам.