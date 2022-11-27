«Я служу России»: как спустя 16 лет после «Фабрики звезд» выглядит Хворостян

Алексей Хворостян был одним из самых ярких участников «Фабрики звезд-6». Этот мужественный красавчик спел хиты «Я служу России» и «Падали, но поднимались». На «Фабрике» исполнитель совершил благородный поступок: хоть его и спасли зрители, Алексей покинул проект вместо выбывшей Согдианы.

Сегодня певцу 39 лет. И внешне он все такой же брутальный красавец.

Одно время Хворостян занимался бизнесом, однако все же вернулся к музыке. Исполнитель и по сей день выступает на сцене и записывает новые песни для своего небольшого круга слушателей. Вот уже много лет Алексей Хворостян счастлив в браке с музыкальным продюсером Еленой. У пары двое детей – взрослый сын Елены от предыдущего брака по имени Алишер и общая дочка супругов Ива, которой 15 лет.