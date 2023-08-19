«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег

Людмила Порывай — яркая женщина, как и ее дочь Наташа Королева. Сейчас она обосновалась за рубежом, в солнечном штате Майами. Но прожить в другой стране не так легко, как она ожидала. Экс-телеведущая поняла, что помощи от дочери и пенсии супруга ей для красивой жизни не хватает.

Тут эксцентричной даме пришла в голову отличная идея — заработать при помощи своей внешности и красноречия. Она предлагает пользователям Сети заказывать у нее поздравления собственного сочинения. Эту услугу оказывают многие молодые артисты, но мать Королевой считает, что ничем им не уступает.

Она готова поздравлять фанатов и их родных с любыми праздниками: с днями рождения, Новым годом, свадьбой или иным знаменательным событием. Текст Людмила сочинит сама и запишет его на камеру.