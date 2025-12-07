«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix

Такая потеря стала бы последним гвоздем в крышку гроба этого горе-фэнтези.

После ухода Генри Кавилла из «Ведьмака» фэнтези оказалось под угрозой. Для Фрейи Аллан этот момент стал самым сложным за всю историю сериала. Исполнительница роли Цири всерьёз хотела покинуть проект.

На момент объявления об уходе Кавилла Аллан находилась на съёмках другого проекта и узнала новость буквально накануне публичного анонса.

«Я разрыдалась, — признавалась она порталу NME. — Мне хотелось завершить шоу с тем, кто играл моего приёмного отца».

Этот момент заставил её задуматься о собственном будущем в сериале. Какое‑то время актриса взвешивала возможность последовать примеру Кавилла, но в конечном счёте выбрала остаться и пройти путь Цири до конца.

Четвёртый сезон стал для героини серьёзным испытанием: Цири отдаляется от Геральта, вливается в банду «Крыс», совершает первые убийства и впервые вступает в романтические отношения.

Такие резкие перемены в характере персонажа вызвали шквал критики со стороны зрителей — многие сочли их отступлением от духа книг Сапковского. Однако Аллан защищает свою героиню:

«Идёт война, и каждый просто пытается выжить, как может».

Актриса не скрывает, что внимательно следит за реакцией аудитории, и одно время даже хотела создать аккаунт на Reddit, чтобы спорить с фанатами.

Ей не нравится, что зрители осуждают именно те сюжетные ходы, которые напрямую взяты из первоисточника, за следованием канону которого она, мол, следила лично.

Завершив съёмки пятого, финального сезона, Аллан говорит, что последний сезон забрал у нее всё, но она «невероятно довольна». Теперь она с интересом ждёт новых ролей — возможно, таких, где ей не придётся весь съёмочный день быть в грязи и крови.

