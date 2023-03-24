«Я растерялся от ужаса»: Виторган шокировал народ историей о телефонном звонке

Эммануил Виторган поддерживает связь со своими поклонниками в социальных сетях. Знаменитость откровенно рассказывает о жизни, а фанаты никогда не оставляют без внимания его публикации. Недавно же он шокировал публику историей, как едва не оказался обманут аферистами.

По словам Виторгана, накануне вечером ему поступил телефонный звонок, а собеседница представилась его внучкой Марией. Плача, девушка начала просить о помощи, на что испуганный артист немедленно передал трубку своей жене Ирине. Та же мгновенно поняла, что разговаривает с аферистами, ведь у Виторгана никогда не было внучки по имени Мария.

«От ужаса, от страшного крика ребенка в трубке я растерялся и поверил... Вы бы как себя повели?» — признается Виторган.

Пользователи Сети не остались равнодушными к истории артиста. В комментариях они признались, что и сами неоднократно сталкивались с подобным мошенничеством, а Виторгану не за что себя стыдить, ведь каждый может оказаться в подобной ситуации.