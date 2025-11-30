«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+

Если фанатеете по актеру, самое время глянуть его фаворитов.

Голливудский актер Хью Джекман, наиболее известный ролью Росомахи, недавно поделился списком фильмов, которые он считает обязательными к просмотру для любого ценителя кино. В свою личную четверку величайших картин он включил настоящие жемчужины кинематографа, проверенные временем.

От пронзительной военной драмы до эталонного мюзикла и приключения, изменившего жанр – каждая лента представляет собой высочайший класс режиссуры, актерской игры и сценарного мастерства.

Вот какие фильмы вошли в топ Хью Джекмана, который он озвучил в беседе с Letterboxd.

«Касабланка» (1942)

Рейтинг IMDb: 8,5

В разгар Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, ставшем перевалочным пунктом для беженцев, работает американец Рик Блейн. Он владеет популярным баром и придерживается правила не вмешиваться в чужие дела.

Однако его холодное равнодушие рушится, когда в его жизнь вновь врывается Ильза – женщина, которую он когда-то любил в Париже и которая бросила его без объяснений. Теперь от его решений зависят судьбы Ильзы и ее мужа, лидера Сопротивления.

Это история о жертвенной любви, долге и выборе, ставшая источником бессмертных фраз и образов.

«Поющие под дождём» (1951)

Рейтинг IMDb: 8,3

Культовый мюзикл, который переносит зрителей в Голливуд конца 1920-х годов, эпоху перехода от немого кино к звуковому. Фильм рассказывает о звезде немого экрана Доне Локвуде, чья карьера и роман с капризной актрисой Лайной Ламонт оказываются под угрозой из-за появления «говорящих» картин.

Проблема в том, что у Ламонт ужасный голос и дикция. На помощь приходит талантливая и очаровательная начинающая актриса Кэти Селдон. Это невероятно жизнерадостная, остроумная и визуально блистательная картина, наполненная незабываемыми музыкальными номерами, ставшими классикой.

Кстати, Джекман уже называл этот фильм ранее, причем в таком же формате – нужно было назвать свой топ-4. Тогда очень многие на Reddit удивились, что актеру нравится эта лента, хотя ничего странного в этом нет, ведь он активно принимает участие в мюзиклах.

«Я шокирован, Я ПРОСТО В ШОКЕ, что любимый фильм Хью Джекмана – "Поющие под дождём"».

«Только подумайте, сколько мюзиклов в духе Джина Келли мы упустили из-за того, что Джекман был не у дел».

«Как бы идеально он ни подходил на роль Росомахи, этот парень жаждет петь и танцевать, и я бы хотел, чтобы мы ему это позволили. Он был моей самой любимой частью мюзикла "Отверженные"», – пишут в сети.

«Охотник на оленей» (1978)

Рейтинг IMDb: 8,1

Эпичная и тяжелая драма, рассказывающая о троих друзьях из маленького сталелитейного городка в Пенсильвании, которые уходят на войну во Вьетнам. Фильм делится на три акта: прощание с родным домом, ужасы вьетнамского плена, где их заставляют играть в русскую рулетку, и возвращение домой, где они пытаются собрать осколки своей прежней жизни.

Картина не столько о боевых действиях, сколько о том, как война калечит человеческие души, проверяя на прочность дружбу и саму волю к жизни. Фильм получил пять премий «Оскар», включая награду за лучшую картину.

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

Рейтинг IMDb: 8,4

Первый фильм знаменитой приключенческой франшизы, ставший эталоном жанра. Археолог и искатель приключений Индиана Джонс получает от американского правительства задание – найти легендарный Ковчег, обладающий невероятной силой.

Проблема в том, что за артефактом также охотятся нацисты. Сюжет представляет собой безумную гонку от Непала до Египта, наполненную смертельными ловушками, загадками древних цивилизаций и остроумными стычками.

Харрисон Форд создал образ обаятельного, неуклюжего, но невероятно находчивого героя, покорившего сердца миллионов зрителей.

