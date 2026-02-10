Оповещения от Киноафиши
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников

Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников

10 февраля 2026 19:34
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников

Если наберете максимум, вашей насмотренности останется лишь позавидовать.

Сезон встреч выпускников в самом разгаре, и именно эта атмосфера побудила меня пройти занятный тест. И знаете, это оказалось не так просто, как я думала, хоть в итоге и набрала 4 балла из 5.

Задача по одному лишь кадру угадать пять советских фильмов, каждый из которых так или иначе связан со школой или встречей выпускников.Вроде бы сюжеты знакомы, но когда видишь замерший момент без контекста, начинаешь сомневаться: а точно ли это та сцена, о которой я думаю?

А вы готовы проверить себя? Попробуйте пройти этот небольшой челлендж и узнать, насколько хорошо вы помните наши классические фильмы, которые когда-то смотрели, возможно, всей семьей.

Сможете набрать заветные 5 из 5? Давайте сравним результаты!

Фото: Кадр из фильма «школьный вальс» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
