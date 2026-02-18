Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером

Оповещения от Киноафиши
18 февраля 2026 16:40
Сюжеты так закручиваются, что о своих проблемах тут же забываешь.

Бывает такое состояние, когда хочется просто выдохнуть и утонуть в хорошей истории. Чтобы не листать бесконечно ленту, а прилипнуть к экрану и забыть о времени. Я лично такие вечера люблю, поэтому собралп для вас три сериала, которые сама посмотрела с большим удовольствием.

Все истории разные, но очень живые и настоящие. Кажда из них так или иначе заставляет смеяться, злиться или переживать. А еще вам не придется долго «вкатываться»: интрига закручивается с первых минут, а герои оказываются настолько близкими, что их проблемы становятся твоими.

Проверьте сами: включайте первую серию, а потом будет сложно нажать на паузу.

«Белгравия»

Кинопоиск: 7.0

1815 год, канун битвы при Ватерлоо. Тайна, рожденная на одном балу, спустя 25 лет разрушит жизни обитателей фешенебельного Лондона.

«Мальчик поглощает Вселенную»

Кинопоиск: 7.3

Илай растет в семье наркоманов и преступников, но умудряется сохранить удивительную чистоту внутри. Это история о том, как не сломаться, когда всё вокруг летит в пропасть.

«Абсолютное зло»

Кинопоиск: 8.2

Подросток Эрик бежит от жестокости отца в элитную школу, но там сталкивается с насилием, узаконенным традициями. Чтобы выжить, ему придется либо сдаться, либо ответить ударом на удар.

Ранее мы писали: Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Фото: Кадры из сериалов «Белгравия», «Мальчик поглощает Вселенную», «Абсолютное зло»
Ольга Назарова
