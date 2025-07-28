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Киноафиша Статьи «Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

28 июля 2025 19:34
«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

У сериала о самом странном психологе оценка 8.5. У «детской сказочки» — 1.4.

На его счету — «Триггер», «Мосгаз», «Чужие деньги» и брак с Елизаветой Боярской. Сегодня Максиму Матвееву — 43, и это отличный повод признать: даже у лучших случаются провалы. Самый эпичный — фильм «Сказка. Есть» 2011 года. Та самая картина, где он вместе с Боярской сыграл родителей девочки Даши — появился буквально в паре сцен, но вполне запоминающихся. К сожалению.

Сюжет, на первый взгляд, звучит невинно: девочка не хочет появления младшей сестры, убегает в «Детском мире» и попадает в волшебную страну. И всё бы ничего, но вместо сказки — нарезка кадров, где Трухин играет айпод, Хабенский — словарь, а Пореченков — медведя-философа.

Мало того, что история рассыпается на глазах, так тут еще и есть песня — «Не убивай сестру»! — которая, по словам зрителей, звучит, как приговор психике.

«Зубодробительный треш! Смысл у этой истории должен быть такой, что якобы не нужно забывать свои старые игрушки. Хотя Айпод и словарь — это не игрушки. На самом деле я понял только одно, что убивать свою сестру лучше все-таки не стоит, а то уже многие за топоры схватились», «Я посмотрела и сошла с ума», — иронизируют в комментариях.

На «КиноПоиске» у «Сказки» — 1.4. На IMDb — 1.3. Это меньше, чем у провальной «Книги мастеров», например. При этом в фильме участвовали Хабенский, Смоляков, Пореченков. Бюджет приличный, костюмы дорогие, лица — звёздные. Но что-то пошло не так. А потом ещё раз. А потом — песня «Не убивай сестру».

Ранее мы также писали: В России снимут еще одну версию «Мастера и Маргариты»: скандальный фильм со Снигирь наследник Булгакова назвал «отсебятиной Локшина»

Фото: Кадр из фильма «Сказка. Есть» (2011)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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