«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

На его счету — «Триггер», «Мосгаз», «Чужие деньги» и брак с Елизаветой Боярской. Сегодня Максиму Матвееву — 43, и это отличный повод признать: даже у лучших случаются провалы. Самый эпичный — фильм «Сказка. Есть» 2011 года. Та самая картина, где он вместе с Боярской сыграл родителей девочки Даши — появился буквально в паре сцен, но вполне запоминающихся. К сожалению.

Сюжет, на первый взгляд, звучит невинно: девочка не хочет появления младшей сестры, убегает в «Детском мире» и попадает в волшебную страну. И всё бы ничего, но вместо сказки — нарезка кадров, где Трухин играет айпод, Хабенский — словарь, а Пореченков — медведя-философа.

Мало того, что история рассыпается на глазах, так тут еще и есть песня — «Не убивай сестру»! — которая, по словам зрителей, звучит, как приговор психике.

«Зубодробительный треш! Смысл у этой истории должен быть такой, что якобы не нужно забывать свои старые игрушки. Хотя Айпод и словарь — это не игрушки. На самом деле я понял только одно, что убивать свою сестру лучше все-таки не стоит, а то уже многие за топоры схватились», «Я посмотрела и сошла с ума», — иронизируют в комментариях.

На «КиноПоиске» у «Сказки» — 1.4. На IMDb — 1.3. Это меньше, чем у провальной «Книги мастеров», например. При этом в фильме участвовали Хабенский, Смоляков, Пореченков. Бюджет приличный, костюмы дорогие, лица — звёздные. Но что-то пошло не так. А потом ещё раз. А потом — песня «Не убивай сестру».

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