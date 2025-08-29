«Я по-другому не могу»: почему в детективах герои едят одни бутерброды и шаурму — объяснил сотрудник правопорядка

А диетолог рассказал, к чему приведет такой рацион.

Замечали, что в детективных сериалах следователи питаются исключительно бутербродами, шаурмой и литрами кофе? Этот универсальный «рацион занятого сыщика» стал таким же клише, как и вечно пьяный эксперт-криминалист.

Но задумывались ли вы, насколько это соответствует реальности? Или это просто режиссерский ход, чтобы подчеркнуть занятость героев, готовых жертвовать всем ради раскрытия дела?

Нам стало интересно, почему именно такой гастрономический набор стал визитной карточкой работников следственных органов. Чтобы разобраться в этом, мы обратились к адвокату Вадиму Багатурии, который знает о буднях следователей не по наслышке.

«"Дошираки" — наши постоянные спутники»

«В общем-то этот рацион соответствует реальности. Когда я работал следователем, "Дошираки" были нашими постоянными спутниками.

Нужно понимать, что не всегда бизнес-ланчи вписываются в бюджет зарплаты. Зарплаты следователей не самые высокие, поэтому ходить по кафе и ресторанам не всегда получается», — подчеркнул Багатурия.

Но только ли в деньгах дело? Или такая работа в принципе не подразумевает наличие времени для того, чтобы приготовить обед дома и взять его с собой?

«Конечно же, в основном этот неправильный вид питания связан исключительно с нехваткой времени — схватил и побежал. Разумеется», — объяснил адвокат.

Чем опасна «следовательская диета»? Мнение врача

Стало очевидно, что проблема не надумана. Но как такой рацион — бесконечные бутерброды, шаурма и литры кофе, да еще и на бегу — сказывается на здоровье?

С этим вопросом мы обратились к врачу-диетологу Михаилу Гинзбургу. Эксперт подробно объяснил, почему перекусы на бегу так опасны:

«Еда на бегу приводит к нарушениям пищеварения. Самое очевидное — гастриты, язвенная болезнь, дискинезия желчного пузыря, холециститы. Далее могут быть и панкреатиты.

Качество жизни резко упадет, и возможно, даже появятся осложнения. Например, язвенная болезнь желудка может перейти в рак.

В ответ на пищу должны выделиться соки, появиться пищеварительные ферменты, должна отправиться кровь в желудочно-кишечный тракт. Поэтому правильное дело — есть за столом, в определенное время, когда организм уже привык».

Что делать, если нет времени на нормальный обед?

Но что делать, если график действительно не оставляет выбора? Доктор Гинзбург категоричен:

«Много бывает отговорок: "У меня такой ритм жизни, я по-другому не могу". Но это не выход из ситуации. Если ты не можешь делать правильно, значит, ты не дорожишь своим здоровьем».

При этом он предлагает компромиссные варианты:

«Есть не очень плохие замены. Например, если нет возможности пойти в столовую, можно перебиться кашами, мюслями с кисломолочными напитками — то, что готовится быстро, но при этом более-менее полезно».

Отдельно диетолог высказался о кофе:

«Когда речь идет о 10 чашках в день — это кофемания. Такое избыточное потребление ведет к болезням сердечно-сосудистой системы. Умеренное количество кофе улучшает здоровье, а избыточное — ухудшает».

Вывод: правда горше вымысла

Оказалось, что сериальные клише — не преувеличение. Реальные следователи действительно часто питаются именно так — и дело не только в недостаточном финансировании, но и в хронической нехватке времени.

Однако такая «диета» приводит к печальным последствиям для здоровья. Так что, возможно, создателям сериалов стоит показывать не только героические стороны работы следователей, но и реальные проблемы, с которыми они сталкиваются — включая разрушительное влияние профессии на их здоровье.

