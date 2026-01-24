Оповещения от Киноафиши
«Я плакала»: самую мрачную серию «Смешариков» держали на полке 15 лет — от нее и правда мурашки по коже

«Я плакала»: самую мрачную серию «Смешариков» держали на полке 15 лет — от нее и правда мурашки по коже

24 января 2026 07:29
Даже мужчины пускают скупую слезу в конце.

В 2020 году у «Смешариков» вышел новый сезон — не самый удачный, но вполне имеет свои плюсы. Среди всех серий там есть одна, которая резко выбивается по настроению и до сих пор вызывает странное чувство печали. Это «Волшебный кувшинчик» — эпизод, который пролежал на полке почти 15 лет и дождался выхода только при очень грустных обстоятельствах.

История у серии непростая. Сценарий написал Алексей Лебедев еще на заре проекта, но тогда его сознательно отложили. По словам авторов, выпускать такую вещь в детском мультсериале было рискованно: слишком мрачная тема, о которой обычно не говорят вслух.

Спустя годы к сценарию вернулись, быстро доработали — и серия вышла уже после смерти Анатолия Прохорова, человека, которого внутри студии называли «серым кардиналом» проекта.

«Я плакала»: самую мрачную серию «Смешариков» держали на полке 15 лет — от нее и правда мурашки по коже

По сюжету Ежик ночью наблюдает за светлячками и замечает одного странного — он не летает, тускло светится и в какой-то момент просто гаснет. Ответов «почему» серия не дает напрямую.

Вместо этого появляется кувшин Бараша — предмет, который хранит отражения и превращает их в целые миры. Все выглядит как разговор о памяти, утрате и том, что остается после. Было ожидаемо, что зрителей эта серия выбьет из колеи.

Я плакала, я сразу поняла про что серия… очень грустная.

Самая мрачная серия, по моему мнению... Не зря Чернов опасался к ней прикасаться аж 15 лет.

Именно поэтому эпизод долго не решались показывать. Он оставляет то самое мрачное чувство на душе, к которому никто из зрителей «Смешариков» не был готов — ни тогда, ни сейчас.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Валерия Белашкова
