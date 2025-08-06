«Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно

Рэп не зачитал, но круто было и без этого.

В «Счастливчике Гилморе 2» хватает неожиданностей, но камео Эминема — абсолютный фаворит. Рэпер появляется в роли Дональда-младшего, сына фаната, который когда-то изводил главного героя на поле для гольфа. Теперь сын пошёл по стопам отца: врывается в матч, орёт гадости, мешает удару и в какой-то момент злобно шипит Адаму Сэндлеру:

«Я много знаю о драках. Я откушу тебе ногу».

А спустя пару минут летит в озеро с аллигаторами — и прощай, Дональд.

Выдумка, достойная сюжета вечерних шоу — и, по словам Сэндлера, почти такая же спонтанная. В эфире Дэна Патрика актёр признался:

«Я обожаю Эминема. Мы друзья. Но я не хотел его беспокоить. Все вокруг говорили: "Чувак, он идеально подойдёт под эту роль". А я тянул. Он же в Детройте, пишет альбомы, зачем лезть».

Но в итоге набрал номер:

«Говорю: “Маршалл, прости, но это реально смешно. Можешь вырваться на денёк?” — и он согласился».

Знакомство у них, кстати, тоже киношное. В конце 90-х, на афтепати SNL, Эминем с Дре только отыграли, подошли к столу Сэндлера — и Маршалл, не моргнув, выдал: «Бобби Буше!» Именно так звали героя Сэндлера из фильма «Маменькин сынок». С тех пор они на связи. На коннекте, вернее, йоу!

Камео Эминема — не единственный рэп-сюрприз: Cam’ron появился в образе спортивного комментатора, Kid Cudi — как агент ФБР, Bad Bunny — с кэдди в руках, а Post Malone диджеит на турнире. Но именно Маршалл с фразой про ногу и кровавым купанием в пруду оказался в центре народной любви.

