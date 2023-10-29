«Я никто»: любые упоминания о Вайкуле окончательно стерли в России

Певица призналась, что ее больше ничего не связывает со страной.

Буквально недавно стало известно, что бизнес Лаймы Вайкуле стал предметом тщательного изучения налоговой службы. Речь идет о компании Laimalux Rus, в которой певица значится как топ-менеджер. Источники сообщали, что организация не доплатила налогов на крупную сумму денег. И представители не спешили погасить образовавшиеся долги.

А обычные россияне поразились тому, что Вайкуле все еще зарабатывает средства в России. Ведь исполнительница уже давно проживает в Латвии и не приезжает в страну, которая сделала ее популярной. Тем не менее блондинка уверяет, что все подозрения в ее сторону не имеют под собой оснований.

Вайкуле подчеркнула на своем YouTube-канале, что действительно существовала компания, где ей принадлежала значительная доля. Но сейчас в качестве бизнес-леди она уже прекратила трудиться. Поэтому никакие деловые отношения со страной ее больше не связывают: ни на бумагах, ни в реальности.