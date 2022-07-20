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Киноафиша Статьи «Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж

«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж

20 июля 2022 16:44
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж

Евгений Гор признался, что страдал из-за повышенного внимания журналистов.

Евгений Гор познакомился с Надеждой Бабкиной в 2003 году. Между ними почти сразу завязался роман — молодого исполнителя не смутило, что звезда была на 30 лет старше. Бабкина активно помогала певцу развиваться на сцене, поддерживая его творчество. Но вскоре Евгений пропал с эстрады. При этом отношения с артисткой он не прекратил.

Гражданский муж Бабкиной раскрыл подробности жизни с певицей. По его словам, он не ожидал, что к нему будет приковано такое внимание журналистов. Тем более, что по характеру он был далек от сплетен и интриг.

«Я не выдержал», — признался Гор.

Как объяснил мужчина в беседе с порталом Prozvezd, сейчас он занимается бизнесом по производству аромасвечей. Поставщики Евгения снабжают его свежим сырьем из Азии — эти контакты он наладил еще несколько лет назад. Более того, сейчас предприниматель надеется запустить новый бренд по продаже товаров для дома. Гор добавил, что Бабкина внимательно следит за развитием его дела и радуется успехам.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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