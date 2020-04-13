«Я не враг для Паши»: после откровений о побоях Агата Муцениеце впервые вышла на связь 

Муцениеце опубликовала несколько фотографий с детьми: семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. При этом все выглядят счастливыми и довольными. Однако недавно актриса призналась в видеообращении, что ее супруг применяет к ней насилие и выгоняет ее и детей из дома. Девушка сообщила, что Прилучный выкинул ее телефон, поэтому ей приходится общаться с подписчиками через Instagram матери.

Через два дня Агата смогла выйти на связь и сообщила, что с ней все хорошо.

«Мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, – написала Агата. – Я, правда, почувствовала, что не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!».

Супруга Прилучного заявила, что ей тяжело понять поступки Павла и смириться с тем, что произошло. Однако она надеется, что сможет справиться с ситуацией, а супруг придет в себя.

«Поверьте, я не враг для Паши, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!» – заявила Агата.

Сейчас, по словам Муцениеце, ее главная задача – заботиться о детях и дать им понять, что семья – это веселье, смех и радость.