«Я не волшебник, я только учусь»: судьба пажа из «Золушки» заставит прослезиться

Фраза юного очаровательного пажа из киносказки «Золушка» мгновенно ушла в народ. «Я не волшебник, я только учусь, — обезоруживающе говорил кудрявый мальчик с голубыми глазами. Эту роль доверили Игорю Клименкову, который и не собирался становиться актером. Помощник режиссера убедил его пройти пробы, а режиссер Надежда Кошеверова сразу отметила яркую внешность и интересную мимику мальчика.

Несмотря на успех, Игорь снялся еще в одном фильме кроме «Золушки». После работы над лентой «Счастливого плавания!» он решил закончить свои отношения с кинематографом. Юноша попытался получить педагогическое образование, но вскоре бросил учебу. Клименкова всегда привлекала музыка, поэтому он освоил игру на гитаре и начал учить этому и остальных. Через некоторое время Игорь уже помогал организовывать музыкальные коллективы.

Работа принесла ему и любовь. Клименков влюбился в ученицу Ирену Зыкову. Правда, ей на момент знакомства с Игорем было всего 12 лет. Как только она подросла, папа сыграла свадьбу. Впоследствии они уехали в Таллин, а потом обосновались в Крыму. Там Клименков исполнил давнюю мечту — основал собственный кукольный театр, игрушечных «актеров» для которого он изготовил сам. Но скоро учреждение суд забрал за долги: сын Игоря прогорел с бизнесом и скрылся от кредиторов за рубежом. Возмещать убытки пришлось его родителям.

А затем Клименкова настиг еще один удар. Во время заготовки дров одна из щепок отскочила ему в глаз. У мужчины был поврежден зрительный нерв, и он ослеп. Игорь умер в 2006 году в возрасте 72 лет. Последние годы жизни он провел в депрессии.