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«Я не справился»: покинувший Бабкину возлюбленный раскрыл все карты

18 июля 2022 11:45
«Я не справился»: покинувший Бабкину возлюбленный раскрыл все карты

Музыкант решил полностью изменить свою жизнь.

Евгений Гор шокировал поклонников и принял участие в фестивале «Славянский базар». Артист не появлялся на публике уже несколько лет.

По словам музыканта, он очень остро переживает все перемены в своей жизни. И весь интерес публики, который был прикован к нему и к Надежде Бабкиной в последние годы, оказался для него слишком велик. Именно поэтому в какой-то момент Гор предпочел скрыться от глаз поклонников и переквалифицировался из музыканта в предпринимателя и путешественника.

«Я не справился с вниманием, которое было к нам приковано», — цитирует слова певца портал Prozvezd.info.

Однако со временем артист понял, что музыка является неотъемлемой частью его жизни. И решил все же продолжать выступления, но не собирается участвовать в интригах и скандалах, принятых в сфере шоу-бизнеса. Как рассказал Гор, он будет счастлив, даже если на его выступления будут приходить лишь близкие друзья. При этом Надежда Бабкина полностью поддержала его решение.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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