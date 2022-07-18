«Я не справился»: покинувший Бабкину возлюбленный раскрыл все карты

Евгений Гор шокировал поклонников и принял участие в фестивале «Славянский базар». Артист не появлялся на публике уже несколько лет.

По словам музыканта, он очень остро переживает все перемены в своей жизни. И весь интерес публики, который был прикован к нему и к Надежде Бабкиной в последние годы, оказался для него слишком велик. Именно поэтому в какой-то момент Гор предпочел скрыться от глаз поклонников и переквалифицировался из музыканта в предпринимателя и путешественника.

«Я не справился с вниманием, которое было к нам приковано», — цитирует слова певца портал Prozvezd.info .

Однако со временем артист понял, что музыка является неотъемлемой частью его жизни. И решил все же продолжать выступления, но не собирается участвовать в интригах и скандалах, принятых в сфере шоу-бизнеса. Как рассказал Гор, он будет счастлив, даже если на его выступления будут приходить лишь близкие друзья. При этом Надежда Бабкина полностью поддержала его решение.