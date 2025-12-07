Меню
Киноафиша Статьи «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце

7 декабря 2025 20:32
Николай Цискаридзе

Рассказал о восхищении работой культового мэтра.

Артист балета и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе известен своей принципиальной и часто спорной позицией обо всех сферах культуры. Но в случае с Алексеем Балабановым до критики не опускается, выражая уважение каждой его работе. Даже тем, которые не горит желанием пересматривать.

В своём Дзен-канале Цискаридзе, начав с провокационного тезиса мэтра: «Я не считаю кино искусством», — и тут же сделал исключение для самого Балабанова.

Он называет творчество режиссёра «особым культурным пластом» — драматичным, комичным, часто непривлекательным, но всегда честным. Цискаридзе подчёркивает ключевую для Балабанова способность говорить со зрителем на понятном языке, что, вероятно, для мастера сложнейшей формы искусства — классического танца — является высшей похвалой.

Особо Цискаридзе выделяет историю создания «Брата», цитируя воспоминания Сергея Бодрова-младшего: «Денег у нас нет, ни фига у нас нет... но будем снимать хорошее кино». Впрочем, в личный топ звезды балета история Данилы Багрова, убийцы поневоле, не попала. Он все-таки любит более личные работы мэтра.

Цискаридзе призывает не просто посмотреть фильмы Балабанова, а изучить две документальные работы о нём: фильм цикла «Острова» и ленту «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться», где друзья рассказывают о том, «как он жил, мыслил и работал». Что до любимой картины, то ей стала экранизация романа Кафки «Замок». На Кинопоиске у ленты 7,2, на IMDb 6,9, но танцор рекомендует ее всем.

«Бесконечно рекомендую эти работы».

«Замок» (1994) — это не просто экранизация Кафки, а почти документальная притча о русском абсурде. Балабанов переносит действие в глухую русскую деревню 1990-х, где землемер К. (Николай Стоцкий) бьётся головой о непрошибаемую стену местной бюрократии, пытаясь получить доступ к таинственному Замку.

Это кино — чёрно-белый кошмар о тотальном бессилии человека перед системой, в котором снежная пустошь вокруг становится метафорой экзистенциального кризиса. Картина, снятая на плёнку, украденную со «Ленфильма», что прибавляет истории создания некий шарм в глазах Цискаридзе.

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием».

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Брат» (1997), «Замок» (1994)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
