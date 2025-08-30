«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал

Причем проблема-то вовсе не в том, что маловато предложили.

«Терминатор 3: Восстание машин» никогда не считался шедевром. Его любят разве что за ностальгию по Арни и пару эффектных экшен-сцен, но в целом фильм воспринимался как бледная копия культовой дилогии Джеймса Кэмерона. Однако все могло сложиться иначе: кресло режиссера предлагали самому Ридли Скотту — и он решительно отказался.

История почти иронична. Кэмерон в свое время снял «Чужих», подхватив эстафету у Скотта после его «Чужого». И вот спустя годы ситуация могла повториться, только наоборот: Скотт получил предложение продолжить франшизу Кэмерона.

Причем сумма контракта впечатляла — 20 миллионов долларов. Но режиссер даже здесь остался верен себе:

«Я не продаюсь, чуваки. Это не мое».

В интервью Скотт пояснил, что «Терминатор» для него слишком комиксовый, слишком «бондовский» по духу. Он не хотел превращать историю о машинах-убийцах в ярмарку условностей, но и снять в своей суровой манере тоже не мог — проект разрушился бы изнутри.

В его понимании франшиза требует легкого гротеска и жанровой игры, а он неизбежно попытался бы превратить ее в тяжелую антиутопию.

Многие фанаты, конечно, до сих пор гадают, что получилось бы на выходе. У Скотта хватило бы мрачности и зрелищности, чтобы подарить фильму вес. Но стоит признать: в отказе есть логика. Он понимал, что несовместим с тональностью этой вселенной.

В итоге «Терминатор 3» достался Джонатану Мостоу — и в историю франшизы вошел как «тот самый фильм, после которого все пошло прахом».

Третий «Терминатор» мог стать серьезной фантастикой уровня «Бегущего по лезвию». Но Скотт вовремя шагнул в сторону, оставив машину времени на прежних рельсах.

