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Киноафиша Статьи «Я не прав, но...»: Губерниев раскрыл подробности конфликта с Бузовой

«Я не прав, но...»: Губерниев раскрыл подробности конфликта с Бузовой

14 июля 2022 12:37
«Я не прав, но...»: Губерниев раскрыл подробности конфликта с Бузовой

Спортивный комментатор вспомнил о разногласиях с певицей.

В прошлом году в прямом эфире одного из телеканалов разразился настоящий скандал. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил подшутить над приглашенной звездой Ольгой Бузовой и задал ей забавный вопрос из детской книги. Певица подумала, что журналист таким образом намекает на слухи об ее пристрастии к горячительным напиткам и разрыдалась в студии. Помириться Дмитрию и Ольге удалось только этой весной, но отношения между ними все равно остаются довольно натянутыми.

На днях Губерниев раскрыл подробности конфликта с Бузовой. По его словам, он несколько раз пытался поговорить с Ольгой за это время, но она сильно обиделась на него и не шла на контакт. Встречу удалось организовать только с помощью Тины Канделаки. Сейчас журналист уверен, что у них не осталось недопониманий с Ольгой. Тем не менее он не склонен сильно винить себя в произошедшем.

«Я не прав, но в прямом эфире надо удар держать», — заметил он в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Губерниев подчеркнул, что певица в тот день находилась в нервном состоянии, поэтому его слова приняла близко к сердцу. Однако он считает, что в студии нужно находиться в рабочем состоянии и уметь отражать любые нападки.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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