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«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер

20 июля 2025 18:36
«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер

Сами шоураннеры игнорируют все вопросы о заимствовании.

Белые волосы, темные очки, самоуверенность за пределами человеческого — Сатору Годжо в «Магической битве» моментально стал звездой. Но недавно в Сети всплыла интересная теория: возможно, Годжо — не такая уж находка автора Гэгэ Акутами. Все это мы где-то уже видели… в манге Mieru Hito 2005 года.

Если вы не слышали о Mieru Hito, вы не одиноки. История Тосиаки Ивасиро выходила в журнале Weekly Shonen Jump, но продержалась недолго — всего 16 глав. Зато там был персонаж по имени Медзин. Беловолосый, в темных очках, загадочный, бесстрашный, с сильной менторской линией — звучит знакомо?

Сходство начинается с внешности: еще в середине нулевых Медзин щеголял в солнцезащитных очках, скрывал эмоции и производил ровно тот тип впечатления, который сегодня делает Годжо ходячим мемом и эталоном крутости. Даже их роли в сюжете схожи: оба наставляют главных героев, оба защищают их, оба на голову выше всех остальных — и по силе, и по харизме.

Конечно, белые волосы и загадочность в манге не редкость, но уж слишком много совпадений: визуал, типаж, манера поведения, даже характер персонажей. Годжо весел, всесилен, ироничен — ровно как Медзин, только с бо́льшим бюджетом и фанбазой.

«Я не одна это вижу?», «Годжо, мы нашли твоего батю», — удивляются и шутят на Reddit.

Возможно, Mieru Hito просто опередила свое время и заставила Акутами и правда вдохновиться подзабытой мангой. А может, это просто совпадение. В любом случае, одно ясно: прежде чем Годжо стал лицом поколения, был Медзин — и теперь фанаты хотят, чтобы про него тоже вспомнили.

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Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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2 комментария
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