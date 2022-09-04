«Я не мужчина»: вы точно не знали, как сложилась личная жизнь главной Бабы-яги в СССР

Георгий Милляр прославился на весь Советский союз благодаря роли Бабы-яги в сказке Александра Роу «Морозко». Поклонники внимательно следили за проектами знаменитости, но мало кто из них догадывался, как складывается личная жизнь актера.

Как оказалось, Милляр практически всю жизнь прожил со своей матерью в коммунальной квартире на Бронной улице. В молодости актеру так и не удалось встретить свою вторую половинку, поэтому до 65 лет он оставался одинок. На свадьбу же артист решился только после смерти своей матери. Он сделал предложение своей соседке Марье Васильевне, но сначала получил отказ из-за возраста невесты, однако не растерялся и вспомнил о своем главному амплуа.

«Милляр уверенно возразил: „А я не мужчина, я Баба-яга“», — вспоминают близкие знаменитости.

В итоге Марья Васильевна согласилась на предложение актера. Супруги прожили вместе до конца жизни, а их отношения были построены на взаимном уважении, но не на романтических чувствах.