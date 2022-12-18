«Я не из тех»: Борисов наконец честно ответил на вопрос о личной жизни

Сегодня публичным людям трудно скрыть подробности совей жизни от постоянно интересующихся этим людей. Дмитрию Борисову удалось это сделать, и он многие годы никак не комментировал разговоры о нем.

Такое желание сохранить личную жизнь в тайне привело к тому, что вокруг телеведущего появилось много слухов. Ему приписывали роман с Юлией Савичевой, а не так давно обсуждали возможные отношения с его коллегой по каналу Юлией Барановской. Поводом для сплетен об интрижке с последней девушкой послужили их совместные фотографии.

Журналист откровенно признался, что у него и вправду нет проблем с вниманием женщин. Однако жениться он пока не намерен.