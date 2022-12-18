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«Я не из тех»: Борисов наконец честно ответил на вопрос о личной жизни

18 декабря 2022 08:30
«Я не из тех»: Борисов наконец честно ответил на вопрос о личной жизни

Ведущий опроверг все слухи.

Сегодня публичным людям трудно скрыть подробности совей жизни от постоянно интересующихся этим людей. Дмитрию Борисову удалось это сделать, и он многие годы никак не комментировал разговоры о нем.

Такое желание сохранить личную жизнь в тайне привело к тому, что вокруг телеведущего появилось много слухов. Ему приписывали роман с Юлией Савичевой, а не так давно обсуждали возможные отношения с его коллегой по каналу Юлией Барановской. Поводом для сплетен об интрижке с последней девушкой послужили их совместные фотографии.

Журналист откровенно признался, что у него и вправду нет проблем с вниманием женщин. Однако жениться он пока не намерен.

«Я не из тех, кто женится напоказ, а потом везде таскает за собой жену против ее воли. Не волнуйтесь, у меня все в порядке!» — заявил Дмитрий.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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