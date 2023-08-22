«Я на них так наехала»: Успенская закатила скандал на фестивале

Любовь Успенская чуть не сорвала свое выступление на важном мероприятии. Артистке не понравилось одно из требований организаторов, и она устроила грандиозный скандал.

Создатели проекта «АвторА» в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» хотели, чтобы королева шансона вышла на сцену, облачившись в пальто. Но знаменитость не для того делала пластику, чтобы прятать свою стройную фигуру в бесформенные одеяния.

К тому же звезда не поняла надобности в теплой одежде.

«Я на них так наехала: вы на Северный полюс хотите меня послать?» — рассказала она в беседе с порталом News.

И все же исполнительнице пришлось изменить любому стилю. В тот вечер Успенскую в пальто так никто и не увидел. Но и соблазнительных нарядов публику лишили. Перед зрителями Любовь Залмановна появилась в скромном закрытом платье, в котором выглядела женственно и элегантно.