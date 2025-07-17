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«Я могу вернуть людям детство»: Спартак Мишулин стал Карлсоном вопреки всему — семья едва не подвела актера под монастырь

17 июля 2025 13:46
«Я могу вернуть людям детство»: Спартак Мишулин стал Карлсоном вопреки всему — семья едва не подвела актера под монастырь

У артиста был миллион поводов опустить руки.

Он мечтал о сцене, но сначала оказался в артиллерийской школе. Хотел поступить в «Щуку», но на экзамене его разнесли в пух и прах. За спиной — судимость, детдом, колония, жизнь, в которой все говорило: «Не твое это. Забудь». Но он не забыл. И все-таки стал артистом. Стал Карлсоном, которого обожали миллионы — и которым он оставался больше сорока лет.

Спартаку Мишулину редко доставались громкие роли в кино, у него почти не было главных героев, его имя нечасто мелькало в первых строках афиш. Но в Театре сатиры он стал человеком-эпохой. Появлялся на сцене в накладном животе, с огромным носом, с пропеллером за спиной и говорил с хитринкой в голосе:

«Я мужчина в полном расцвете сил».

И это было безоговорочно счастье — для зрителей и для него самого.

«Я могу вернуть людям детство»: Спартак Мишулин стал Карлсоном вопреки всему — семья едва не подвела актера под монастырь

Его Карлсон был не обычным героем детской сказки. Он был праздником — не столько для детей, сколько для тех, у кого в детстве праздник был роскошью. Сам Мишулин так и говорил:

«Я могу вернуть людям детство. Особенно ровесникам, у которых его по-настоящему и не было».

Вступительные экзамены в театральный провалились, ведь Александр Мишулин попросил знакомого председателя «помочь» родне — но принципиальный ректор с порога отрезал: на сцену — ни ногой. Не терпел блата. Казалось, мечта умерла. Но дядя-историк помог попасть в провинциальный театр, а потом были Тверь, Омск, бесконечные гастроли — и, наконец, Театр сатиры, где Мишулин остался на всю жизнь.

«Я могу вернуть людям детство»: Спартак Мишулин стал Карлсоном вопреки всему — семья едва не подвела актера под монастырь

Все, что могло помешать, мешало. Все, что должно было остановить, пыталось. Но он все равно стал тем самым Карлсоном — не мультяшным, не книжным, а живым. Тем, которого ждали, которому писали письма и несли банки с вареньем после спектаклей.

Прошло двадцать лет с его ухода. А кажется — он просто улетел. Но пообещал вернуться.

Ранее мы писали: В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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