"Я люблю тебя!": 3 знака Зодиака, которые говорят о чувствах раньше, чем нужно

Признание в любви - один из самых прекрасных и трепетных моментов в отношениях. Услышать в первый раз заветные слова из уст самого важного в мире человека дорогого стоит. В животе порхают бабочки, дыхание перехватывает от приятного волнения, а перед мысленным взором проносятся картинки будущего, проведенного рука об руку… Однако не всегда слова “я люблю тебя” приносят такие эмоции. Порой они оказываются неуместными из-за того, то сказаны слишком рано, и вызывают лишь неловкость. Астрологи назвали три знака, которые грешат тем, что слишком торопятся поведать о своих чувствах.

Овен

“Люблю, жениться хочу!” - примерно такие мысли проносятся в голове у Овна, когда он видит объект своих чувств.

Кровь кипит, желание быть рядом зашкаливает, хочется поскорее убедиться в том, что любимый человек принадлежит только ему и никому больше. Поэтому огненный знак спешит с пылкими клятвами.

К сожалению для Овна, возлюбленный или возлюбленная далеко не всегда разделяет его устремления. Многим людям требуется гораздо больше времени, чтобы разобраться в своих чувствах и прийти к мысли, что именно этот человек станет судьбой. И представитель знака получает от ворот поворот.

Стрелец

Еще один нетерпеливый огненный знак - Стрелец. Его представители с разбегу падают в омут чувств и тянут за собой понравившегося человека, не думая над тем, что тот еще не готов связывать себя какими-либо признаниями и обещаниями. Занятому знаку просто некогда размышлять над такими мелочами.

Прежде чем Стрелец поймет, что сказанные поспешно слова имеют слишком мало ценности, пройдут долгие годы.

Уроженцам огненного знака нужно приобрести большой жизненный опыт, чтобы осознать - не стоить торопиться, предвкушение признания в любви не менее прекрасно, чем сам момент.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, один из самых романтичных знаков в гороскопе. Правда, порой их представления об отношениях чересчур оторваны от реальности. Уроженцы водного знака опираются на сюжеты дамских романов и мелодрамы, когда речь заходит о любви.

В их представлении признаться в своих чувствах чрез пару дней после знакомства - очень мило.

Тем больше огорчаются Рыбки, когда вместо заветных слов в ответ они слышат что-то вроде “Прости, я не готов(а), еще слишком рано”. Представители знака чувствуют себя уязвленными и вряд ли откроют сердце человеку во второй раз, если он сам не сделает первый шаг.