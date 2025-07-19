«Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой

К 90-летию легендарного актера вспоминаем, с чего начался успех.

19 июля народному артисту РСФСР Василию Ливанову — актеру, режиссеру, сценаристу и писателю — исполнилось 90 лет. И хотя его последняя работа в кино датируется еще 2008 годом, за его плечами десятки ролей в успешных картинах.

Но, пожалуй, больше всего актер прославился ролью Шерлока Холмса в серии телефильмов Игоря Масленникова. Более того, Ливанов стал лауреатом престижных немецких и британских наград, а в Советском Союзе получал высшую ставку за свою работу.

Вот только не все знают, что актер вообще мог не получить эту роль.

Легендарный Холмс от «Ленфильма»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимали на «Ленфильме» с 1979 по 1986 год. Пять многосерийных картин мгновенно покорили зрителей, а его Холмс и Ватсон (Виталий Соломин) стали культовыми.

Дуэт получился столь ярким, потому что актеры дружили и вне съемок:

«На экране можно сыграть любовь, а дружбу сыграть невозможно. Нужно дружить», — говорил Ливанов после смерти Соломина в 2002 году.

Казалось бы, экранное дуо и впрямь невероятно удачное — актеры будто были созданы для своих ролей. Но вот режиссер первое время считал совсем иначе.

Как Ливанов получил роль Холмса

Изначально Масленников видел в этой роли других актеров — например, Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Ливанова утвердили только после ультиматума оператора Юрия Векслера.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — вспоминал Ливанов в интервью.

Гонорары и признание

Деваться было некуда, пришлось утвердить актера. Но Масленников не прогадал — Шерлок так полюбился и советским, и иностранным зрителям, что в 2006 году Ливанов стал почетным членом ордена Британской империи.

«В указе написано, что я лучший Шерлок Холмс всех времен с начала экранизации Конан Дойля», — делился достижением актер в беседе с KP.ru.

Кроме того, он удостоился премии ГДР, звания народного артиста РСФСР, ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством».

Примечательно, что образ Шерлока, который воплотил Ливанов, «заходит» и более молодым зрителям. Это доказывают свежие отзывы на Кинопоиске:

«Характерная черта советского Шерлока, которая почти отсутствует в книге и особенно ярко выражена именно в первой части, в "Знакомстве" — он, как сказали бы сегодня, настоящий мастер троллинга»,

«Конечно, порадовали актеры, сам Шерлок очень колоритен и загадочен, а Ватсон — не ходячее признание величия Холмса и не вечно восхищающийся болванчик, а вполне себе самостоятельная и иногда очень характерная личность. И вообще, контраст между напарниками передан отлично»,

«После просмотра этой ленты сложно спорить с тем радикальным мнением о том, что Василий Ливанов и Виталий Соломин здесь представили публике лучшего Холмса и Ватсона».

Разумеется, гонорар тоже был соответствующим. К 1979 году Ливанов уже был звездой (после ролей в таких лентах, как «Неотправленное письмо», «Звезда пленительного счастья», «Ватерлоо») и получал высшую ставку — 500-700 рублей за съемочный день.

«К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка», — рассказывал актер в беседе с aif.ru.

Итог

Василий Ливанов не просто сыграл Шерлока Холмса — он навсегда вписал свое имя в историю кинематографа, создав образ, который стал эталоном.

Его путь к этой роли был непростым, но именно благодаря упорству и таланту он смог превратить ее в легенду, признанную даже на родине Конан Дойля.

Сегодня, спустя десятилетия, его Холмс остается непревзойденным — и, кажется, время только подтверждает этот статус.

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