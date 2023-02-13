"Я ль на свете всех милее?": эти 3 знака Зодиака считаются самыми привлекательными

Привлекательность - качество, которое в большинстве случаев не зависит от внешних данных. Есть люди, лицо и фигура которых соответствует модным стандартам, однако поклонники не бегают за ними толпами. И, наоборот, есть те, кто не обладает классической красотой, однако представители противоположного пола от них без ума. Астрологи убеждены - на привлекательность и шарм свой отпечаток накладывает знак зодиака. Они рассказали, под какими созвездиями появляются на свет самые обаятельные и привлекательные люди.

Лев

Представители огненного знака могут и не быть классическими красавчиками или красавицами, однако они все равно постоянно находятся в окружении поклонников. В чем их секрет? Дело в том, что Лев, как гениальный стратег, точно знает, как выгодно преподнести себя, замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, обладают превосходным вкусом и чувством стиля.

Яркие и харизматичные, они по праву считаются одними из самых приятных собеседников в гороскопе. Что немаловажно, люди в их присутствии также чувствуют себя значимыми, а потому тянутся ко Льву, словно к ясному солнышку.

Козерог

На первый взгляд, Козерог - не самый очевидный выбор, когда речь заходит о привлекательности. Однако на самом деле это не так. Представители земного знака излучают уверенность в себе, что автоматически добавляет плюс сто баллов к их харизме.

Именно это качество больше всего завораживает окружающих в этом знаке.

Кроме того, Козероги - мастера создавать свой собственный уникальный образ. Они уделяют много времени своему стилю и внешнему виду, но при этом выглядят так свежо и слегка небрежно, будто потратили на выбор одежды несколько минут. Неординарность и самобытность этого знака притягивает к нему взгляды.

Стрелец

Неудивительно, что уроженцы огненного знака входят в топ самых привлекательных. Стрельцы наделены необыкновенным обаянием и мощной внутренней энергетикой, которую невозможно не почувствовать и не зарядиться ею.

Чувство юмора, легкость, естественность - вот что больше всего пленяет в этом знаке.

Стрелец не стремится обзаводиться толпами поклонников, но, быть может, именно поэтому все получается наоборот - его независимость и внутренняя свобода очаровывают. Рядом с этим знаком люди начинают чувствовать себя совершенно по-другому и это тоже притягивает.