«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

Мульт набрал уже 236 млн просмотров. И вряд ли это конец.

До недавних пор комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом четыре года оставался самым просматриваемым фильмом Netflix. И казалось, что никто не сможет двинуть с пьедестала голливудских звёзд.

Но неожиданно для всех рекорд побил анимационный проект «Кейпоп-охотницы на демонов». Он собрал 236 миллионов просмотров, обогнав кассовую киноленту.

Почему история о девушках, совмещающих сцену и борьбу с монстрами, нашла такой отклик у зрителей? Ведь на самом деле сюжет кажется довольно простым, да и анимация вполне типичная.

Может, дело в том, что проект поддержали настоящие кей-поп звёзды? Многие айдолы повторяли хореографии и напевали саундтреки в прямых эфирах.

Разумеется, фанаты с радостью подхватят тренд, а хештеги с названием мультфильма завирусятся в считанные дни. Но, возможно, есть и другие причины успеха?

Мы поговорили с Вероникой Хоревой, композером таких проектов, как «Киберслав», «Майор Гром: Игра» и спортивного аниме для Netflix, чтобы разобраться в этом феномене.

Идеальный шторм из трендов

Один из главных секретов успеха, по мнению Хоревой, кроется в том, что проект удачно поймал волну глобального интереса ко всему корейскому — от музыки до визуальной эстетики.

«Сейчас очень популярна корейская культура: от дорам и к-попа до манхв и мобильных игр. Так что тот факт, что события происходят в Корее с к-поп исполнителями (а азиатская внешность все еще тоже популярна) не могло не сделать этот мульт известным», — подчеркнула эксперт.

Секрет анимации: просто ≠ примитивно

Окей, с трендом на корейский вайб все ясно. Но анимация и сюжет ведь тоже важны. Как рисовку оценивает профессионал? Давайте узнаем.

«Нужно понимать, что это Sony, у которых уже был удачный старт в анимации несколько лет назад с "Человеком-пауком". И сейчас они уже стали на голову выше, чем Pixar в свое время. Анимация там на самом деле очень хорошая», — похвалила проект Хорева.

Эксперт также отметила, что за кажущейся простотой скрывается огромная работа:

«Сделать просто для понимания, но качественно — это большой труд».

Маскоты-герои и юмор вместо сложного сюжета

Что касается сюжета, Хорева честно признается:

«Я не думаю, что это сильная сторона фильма. Он банальный, но выезжает за счет юмора, но не сортирного, что важно».

Зато у мультфильма есть другая сильная сторона — его очаровательные герои. И мы сейчас не про горячих красавчиков из Saja Boys.

«Еще одна причина успеха — очаровательные маскоты, а именно — тигр и голубь. Я еще до просмотра всего фильма заприметила их в эдитах, и из-за них в тот же вечер пошла смотреть мультфильм», — призналась профи.

Музыка: главный козырь

Ну, вот с чем точно сложно поспорить — в мультфильме шикарные песни. Особенно зрителям понравились Soda Pop и Idol. В этом смысле мультфильм действительно выделяется — треки звучат один в один как в настоящей индустрии, их хочется слушать и после просмотра.

«Песни... Мультфильм надо смотреть в оригинале хотя бы просто из-за того, что там правда пели реальные певцы, и у них это получилось шикарно.

Саундтрек стал самостоятельным хитом — песни можно слушать на репите, как и любой качественный к-поп», — подчеркнула Хорева.

Маркетинг и мемы: вирусный эффект

Ну, и, конечно, свою роль сыграл маркетинг. Но дело не только в айдолах, которые напевали строчки на своих трансляциях.

«Люди любят делать мемы, а в "Охотницах" очень много материала для этого. Так что креаторам было где развернуться.

Рекомендации айдолов тоже сделали свое дело, но я купилась чисто на мордашку тигра. Если это было частью маркетинга, то он сработал», — поделилась композер.

В итоге

Успех мультфильма — это не случайность, а результат точного попадания в тренды, качественной анимации и понимания современной интернет-культуры. Netflix нашел формулу, которая работает — и это только начало новой эры анимационных хитов.

«Это успешный продукт, к которому было приложено на самом деле много трудов. Это явно не тот случай, где это просто случайно выстрелило и никто этого не ожидал», — заключила Хорева.

