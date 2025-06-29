«Я и есть такой мажор»: вместо Биковича в «Холопа» сперва звали звезду «Слова пацана» — но у того был веский повод отказаться

«Холоп» — фильм, который моментально стал культовым, а Милоша Биковича сделал всероссийской звездой. Миллионы зрителей смеялись и злорадствовали, глядя, как избалованного мажора Гришу перевоспитывают в декорациях псевдорусской деревни. Но мало кто знает, что этот образ был написан не под Биковича — роль сначала готовилась Ивану Янковскому.

В свежем интервью «Ведомостям» Янковский рассказал, что именно Клим Шипенко первым предложил ему сыграть «Холопа». Но тогдашний «интеллигент вампиловского толка» (именно так Янковского и видела публика) отказался:

«Я очень не хотел. Я думал, что у зрителей, которые меня не знают, будет ощущение, что я и есть такой мажор и “о, смотрите, как его исправляют в деревне”. Зачем мне такое?»

Шипенко не отступил и дал Янковскому сценарий «Текста» — но предлагал ему совсем другую роль, ту самую, что в итоге сыграл Александр Петров. Студент-филолог Янковскому был неинтересен: он хотел доказать, что умеет быть другим. И нашёл в сценарии роль Хазина — человека, который «слетел с катушек» и живёт без берегов.

Таких Иван знал лично: золотая молодёжь, охрана в 18 лет, полная вседозволенность. Эти наблюдения он и принёс на экран.

Так Гриша из «Холопа» ушёл к Биковичу и стал добрым уроком для зрителя. А Янковский взял на себя другую сторону медали, но уже в «Тексте» — тот же мажор, та же вседозволенность, но без малейшего намека на хэппи-энд.

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