«Я хочу быть тобой»: эта 140-килограммовая певица стала идеалом красоты американок (фото)

Рэп-исполнительница Лиззо прославилась в 2019 году. Ее агрессивный хип-хоп с огромным количеством ненормативной лекции захватил чарты, а армия поклонников увеличивалась день ото дня. При этом оценили фанаты не только творчество исполнительницы, но и ее внешний вид.

Дело в том, что Лиззо отличается лишним весом, который колеблется в пределах 140 килограммов. Но артистка уверена, что ее фигура — повод для гордости, поэтому не стесняется выбирать весьма откровенные наряды и постоянно оголяется на своих выступлениях.

По словам самой певицы, с детства она слышала насмешки из-за своей внешности. И с годами она справилась с депрессией, полностью изменила отношение к себе и полюбила свое тело таким, какое оно есть.

Пользователи Сети высоко оценили честное признание артистки. В блогах они признаются, что Лиззо — их кумир, поэтому считают ее одной из самых красивых исполнительниц Америки и всего мира.