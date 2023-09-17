«Я готов»: Костомаров раскрыл Кудрявцевой свой секрет на миллион

Роман Костомаров решил, что после перенесенного ужаса, все тайны стоит оставить в прошлом. Олимпийский чемпион вошел в новую жизнь с высоко поднятой головой, сбросив камень с души.

В шоу «Секрет на миллион» спортсмен раскрыл Лере Кудрявцевой не только тайны давно минувших дней, заговорив об измене Оксаны Домниной, пристрастии к спиртному и пережитом на льду. Фигурист, не без труда, согласился озвучить врачебную тайну на всю страну.

«Вообще чудо, что я сижу здесь сегодня перед тобой, остался жив. Чтобы постараться как можно быстрее забыть произошедшее, во всяком случае чтобы не было недосказанных вещей, я готов раскрыть этот секрет на миллион», — сообщил Костомаров под всхлипывания Кудрявцевой.

Увы, сама тайна в эфире пока не прозвучала. Самое интересное ведущая решила придержать до следующей недели.